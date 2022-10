Napoli, vestite come nella serie tv: protesta contro Fontana e La Russa

Flash mob di protesta a Napoli contro l'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera e Ignazio La Russa al Senato da parte delle attiviste dell'Ex Opg Je So' Pazzo che sono scese in piazza vestite di rosso, come le ancelle della famosa serie tv The Handmaid's Tale dove, nell'immaginaria Repubblica di Gilead, le donne vengono relegate a schiave o alla procreazione forzata.