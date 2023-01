Napoli, vestiti rubati nei negozi con gli zaini schermati: prese

Scatta l'allarme per un furto in un negozio nella galleria commerciale di piazza Garibaldi. E intervengono i poliziotti che accertano che un addetto alla vigilanza, poco prima, aveva seguito e fermato due donne. Le due georgiane, di 39 e 50 anni, dopo essersi recate nei camerini con dei capi di abbigliamento, si erano allontanate frettolosamente, indossando due zaini senza passare dalle casse. I poliziotti le hanno controllate e, negli zaini, hanno rinvenuto i capi di abbigliamento appena asportati per un valore di 215 euro e altri tre capi di una nota catena, accertando che erano stati rubati poco prima in un altro negozio della galleria commerciale per un valore di circa 60 euro. Ancora: gli operatori hanno constatato che gli zaini erano stati schermati. Di qui la denuncia per furto aggravato ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.