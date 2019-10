Vesuvio, i fusti incendiati cadono sull'alta tensione: tranciati i cavi dell'elettricità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 15:00

Con l'arrivo dei primi violenti temporali e l'approssimarsi dei costanti nubifragi della stagione invernale, torna l'allarme del rischio idrogeologico del parco nazionale del Vesuvio e le crepe non risolte dopo i disastrosi roghi del 2017. Nei giorni scorsi in via Resina Nuova, sul versante torrese del vulcano, gli alberi delle pinete danneggiati dagli incendi si sono abbattuti sui cavi dell'alta tensione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale per ben due volte in una sola giornata e costringendo i residenti all'isolamento nelle case. Durante il primo intervento in mattinata i vigili non hanno tagliato gli alberi ma solo chiuso la strada; poi in serata la situazione è peggiorata, gli alberi sono crollati tranciando i fili dell'elettricità e i cavi telefonici aggravando l'isolamento dei residenti, tanto che i vigili sono dovuti intervenire nuovamente per liberare la strada che è rimasta interdetta fino al ripristino della situazione.