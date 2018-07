Vesuvio e spiagge flegree: cartoline con vista sui rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Luglio 2018, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 08:49

Dal Vesuvio che fa da sfondo burbero ai mucchi di immondizia, al mare che si mette placido dietro la distesa di rifiuti abbandonati. Sono le nostre personalissime cartoline dalle vacanze. Scene da Grand Spazzatour, la versione moderna e più desolante degli interminabili viaggi che gli aristocratici e gli artisti di tutta Europa facevano verso l'Italia nel Settecento. Napoli, tappa di lusso, col suo patrimonio di paesaggio e storia. Oggi, con mezzi più veloci e meno soldi, i turisti fanno lo stesso giro. E restano a bocca aperta, e naso chiuso, di fronte al nostro immortale presepio di monnezza.A Torre del Greco, la vista Vesuvio ha il contorno di cassoni blu stracolmi di buste con rifiuti ordinari. Ciò che non viene raccolto da giorni trabocca sulla strada fino ad allargarsi per decine di metri. Sacchi neri enormi, giocattoli, cassette di polistirolo, bottiglie, perfino una sedia. Non si distinguono più le campane verdi per il vetro dai cassoni bianchi. È un monumento al disservizio. In un'altra zona, sempre a Torre del Greco, il Vesuvio osserva placido una collina di mobili abbandonati: tavoli, credenze, cassettoni, perfino un frigorifero. È il regalo per le vacanze che il sistema di raccolta ormai in tilt sta facendo al panorama vesuviano.Dietro il vulcano, davanti il mare. In mezzo, il degrado.