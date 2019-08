Via Acton, ripartono i lavori del metrò: ecco il nuovo dispositivo di traffico

Venerdì 2 Agosto 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 16:40

Il Comune di Napoli informa che lunedì 5 agosto riprenderanno, in via Ammiraglio Ferdinando Acton, i lavori della sistemazione superficiale della stazione Municipio della Linea 1 della metropolitana. I lavori, che dovevano partire il giorno 26 agosto, sono stati anticipati per ridurre l’impatto del cantiere sulla viabilità durante il mese di settembre.Per consentire l’esecuzione delle opere, da lunedì 5, verrà eliminata la carreggiata centrale da piazza Municipio alla Galleria della Vittoria realizzata per le Universiadi. Da giovedì 8 agosto e fino al 13 settembre, data di fine lavori, la circolazione avverrà con due carreggiate a senso unico di marcia, una in direzione Centro/Zona orientale e una in direzione Chiaia/zona occidentale.Questo il dispositivo in dettaglio:A) divieto di transito veicolare in via Cristoforo Colombo (corsia centrale a doppio senso di marcia - ex sede tranviaria), dall'intersezione con via Nuova Marina e fino all'altezza di piazza Francese;B) piazza Municipio:a)isole di canalizzazione e di separazione delle correnti di traffico dei veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton e diretti in via Colombo lato palazzi, da quelli diretti in via Colombo lato Porto;b)obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da piazza Municipio e diretti a via Colombo, per i veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton e diretti in via Colombo lato palazzi;c)delimitazione dei sensi di marcia in due carreggiate in modo da definire 2 corsie per senso di marcia.C) via Acton (da piazza Municipio alla Galleria della Vittoria):a)delimitazione dei sensi di marcia in due carreggiate in modo da definire:- n. 2 corsie per senso di marcia, da piazza Municipio e fino al varco di accesso dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope;- n. 3 corsie per senso di marcia, dal varco di accesso dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e fino all'intersezione con la Galleria Vittoria.