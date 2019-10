Venerdì 11 Ottobre 2019, 10:42

Un divano rotto, pezzi di mobilio, rifiuti vari. Sembra una delle tante discariche a cielo aperto che si trovano a Napoli, magari in una strada periferica. E invece siamo in via Bausan, nel cuore della "Napoli bene", strada di localini e ristoranti. Uno scempio che ha dellincredibile.