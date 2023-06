Napoli, un chiosco dei gelati a via Calabritto: «Dalle griffe alle graffe»

La vorticosa trasformazione di Napoli in una città completamente votata al turismo sembra essere una tendenza inarrestabile. Ogni giorno in quasi tutti gli angoli della città - sono quasi del tutto esentate le periferie, alle prese con ben altri problemi - nascono nuove attività turistiche. B&b, pizzerie, rosticcerie e gelaterie sono stanno soppiantando quasi del tutto il tessuto commerciale e abitativo della città, trasformando il centro storico e la collina del Vomero, secondo i detrattori di questa nuova moda, in un unico grande «luna park». Il giro d'affari, del resto, è multimilionario. Il capoluogo partenopeo è tra le maggiori città italiane per numero di accessi turistici ma, allo stesso tempo, è una delle città turistiche peggio regolamentate.

Ieri mattina, come hanno denunciato residenti e associazioni civiche del territorio, anche nell'aristocratica via Calabritto, nel cuore del quartiere Chiaia, è accaduto l'impensabile: all'angolo con piazza Vittoria una gelateria che ha da poco rilevato un negozio di abbigliamento ha «schierato» i suoi gazebo e i suoi tavolini.

Un vero e proprio schiaffo all'unicità di una strada conosciuta per le sue grandi griffe e da sempre al riparo dalla nascita di attività ricettive di questo tipo.

Ed è bene sottolineare che, paradossalmente, la gelateria non ha infranto alcun regolamento comunale. Grazie alle semplificazioni volute subito dopo la fine della pandemia - semplificazioni recepite appieno dall'amministrazione allora guidata da Luigi de Magistris, che semplificò ulteriormente il regolamento - basta una semplice comunicazione agli enti preposti per occupare porzioni di suolo pubblico, in attesa di una successiva verifica da parte degli uffici tecnici. Una sorta di deregolazione delle procedure che aveva il nobile scopo di aiutare i commercianti a ripartire dopo i difficili mesi di chiusura dovuti al Covid ma che si è trasformata rapidamente in una caccia al suolo pubblico da parte di ristoratori e proprietari di attività ricettive-alimentari. Con buona pace dei residenti sempre più stretti nella morsa del tavolino selvaggio e di un turismo che sta lentamente cambiando - e non sempre in meglio - il volto della città.

«Per ora i gelati - ha denunciato Raffaele Aragona - poi nella strada delle griffe si passerà alle graffe. Quando ieri mattina mi hanno inviato la foto di questo scempio non potevo credere ai miei occhi. Una strada storica trasformata in una gelateria. Forse i nostri amministratori non sanno che su strade come via Calabritto c'è una sorta di vincolo indiretto che fino ad oggi ha impedito di vederle fare la stessa fine che stanno facendo altre strade del centro storico. Complimenti anche alla Sovrintendenza per il suo silenzio su questo scempio».

Alla denuncia dei cittadini ha fatto subito seguito una buona notizia. L'assessore Cosenza si è infatti impegnato per intervenire e per far rimuovere tavolini e ombrelloni da via Calabritto già nelle prossime ore. Una vittoria? Sicuramente. Ma anche una piccola beffa.

«Vergogne come queste - ha spiegato il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina e consigliere comunale Gennaro Esposito - sono una triste eredità dell'amministrazione de Magistris, quando si pensò bene di semplificare ulteriormente una norma nazionale che presentava già notevoli falle. L'assessore Armato si è impegnata a intervenire su questa questione per cercare di dare una risposta a tutti quei cittadini che chiedono all'amministrazione più regole sull'occupazione di suolo pubblico. Aspettiamo che qualcosa si muova in tal senso, ma intanto ci troviamo quotidianamente ad avere a che fare con episodi simili che fanno gridare allo scandalo e che stanno rendendo la vita impossibile ai napoletani».