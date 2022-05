Napoli: rubano cellulare e borsello lasciati sugli scogli in via Caracciolo, bloccati due algerini

Verso le 16.30 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a via Caracciolo all’altezza del Consolato Usa per una segnalazione di presunta rissa. Gli immediati accertamenti hanno permesso ai militari di ricostruire cosa fosse avvenuto identificando e bloccato due persone algerine. I due avevano rubato un cellulare e un borsello lasciati sugli scogli da alcuni bagnanti ed erano stati individuati da due persone, amici delle vittime del furto, che volevano bloccarli. I malviventi hanno aggredito i due nel tentativo di fuggire ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri per rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Una delle due persone aggredite dagli arrestati è attualmente presso l’ospedale San Paolo per un leggero taglio sulla mano. Verranno comunque visitati anche i due arrestati.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Ladri di biciclette in trasferta a Meta di Sorrento: sorpresi e... I RAID Napoli, furti seriali nelle case «vip». Banda svaligia 40... LA BANDA Chiaia e Posillipo, boom di furti: svaligiate quaranta case dei vip