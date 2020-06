Napoli: non si ferma all'alt in via Caracciolo e fugge con lo scooter, inseguito e bloccato

Gli agenti dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Caracciolo ad una persona a bordo di uno scooter.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e ne è nato un lungo inseguimento terminato in corso Arnaldo Lucci dove gli agenti hanno bloccato l’uomo, dopo che questi ha impattato contro una volante.

Il conducente, Giovanni Mancini, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro penale.

