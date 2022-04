Napoli, Via Crucis nell'università: stazioni nel campus di San Giovanni a Teduccio

Le "stazioni" della Via Crucis tra aule e padiglioni del campus universitario della Federico II. L'evento speciale è in programma per venerdì 8 aprile alle ore 19 nel complesso di corso Nicolangelo Protopisani di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli, che da alcuni anni ospita studenti da tutto il mondo.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE A 37 anni al lavoro di notte sulla A14: travolto e ucciso operaio di... IL PROVVEDIMENTO Processioni Madonna dell'Arco sospese a Casavatore: verifiche... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 7.277 casi e 12 morti: l'indice di contagio...

La 'Via della Croce' - che torna dopo due anni di stop, bloccata dalla paura di contagio dal virus - è stata organizzata da cinque parrocchie del quartiere di Napoli Est e, in particolare, dalle chiese di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, di San Giovanni Battista, di Maria Immacolata Assunta in Cielo, di Santa Maria del Soccorso e dell'Incoronata Madre della Consolazione. É una delle iniziative messe in campo per i fedeli del nono Decanato della Chiesa di Napoli che abbraccia le comunità dei tre quartieri di Napoli Est (Barra, Ponticelli, San Giovanni) e dei Comuni di Volla, Pollena Trocchia, Massa di Somma e Cercola.





L'appuntamento di meditazione e di preghiera nel corso delle 14 "stazioni" - che rappresentano gli episodi più significativi della passione di Gesù - sarà l'occasione per declinare il tema "Camminare insieme" sia in ordine al Sinodo, che ha aperto la Diocesi, sia per riprendere i temi della Pace. Le riflessioni delle singole stazioni della Via Crucis, infatti, ruotano intorno all'Enciclica 'Fratelli Tutti' di Papa Francesco. É quanto evidenzia don Federico Saporito, Decano delle parrocchie di Napoli Est.



I fedeli si muoveranno tra gli spazi del campus universitario realizzato nell'area dell'ex fabbrica di conserve alimentari 'Cirio' grazie a un complesso progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana. Aule, laboratori, sala congressi, dipartimenti, un grande parco, parcheggi sotterranei. Il polo federiciano di Napoli Est è stato realizzato attraverso i fondi europei dalla Regione Campania. In pochi anni è diventato un centro in cui si sperimenta la didattica innovativa per la formazione delle competenze digitali per l’industria 4.0. Il campus accoglie, in particolare, academy, incubatori e laboratori per creare profili professionali a elevata specializzazione così da sostenere la creazione di imprese, start-up e altre realtà. Un polo che vuole aprirsi al territorio per mostrare opportunità e bellezza.