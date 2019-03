Sabato 30 Marzo 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 17:01

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 35enne per stalkin in piazza Cavour. I poliziotti hanno visto l'uomo che spingeva violentemente una donna, facendola cadere dallo scooter, e sono intervenuti. L'aggressore ha tentato di scappare ma è stato bloccato in via Duomo.Si è poi accertato che il 35enne era l'ex marito della donna, già gravato da ammonimento del Questore perché in precedenza l’aveva già aggredita sia verbalmente sia fisicamente. Anche in quest’occasione l’aveva avvicinata e minacciata di morte.