Napoli: scempio edilizio in via Manzoni, un complesso immobiliare costruito sul teatro del '700

Gli agenti della Polizia Municipale della Tutela Edilizia e unità operativa Chiaia hanno individuato un manufatto realizzato in assenza di titoli autorizzativi in un area assoggettata a vincolo monumentale. Gli agenti di Polizia Giudiziaria, ai quali era stato rifiutato l’accesso per effettuare i controlli al cantiere, ottenevano delega dalla Procura della Repubblica per l’accesso forzato con l’ausilio dei vigili del fuoco. Accedendo al cantiere veniva accertato che, in luogo di una struttura settecentesca composta da torrino scenico, spalti e quinte del Teatro Patrizi, era stato realizzato un complesso immobiliare composto da quattro appartamenti disposti su quattro livelli. Le opere, che avvolgevano l’originaria architettura storica del Teatro, venivano sottoposte a sequestro e i responsabili denunciati all’Autorità Giudiziaria.

