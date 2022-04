In ricordo dell'assessore regionale Raffaele Delcogliano e del suo autista Aldo Iermano, assassinati dalle Brigate Rosse il 27 aprile 1982 a Napoli, il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, poserà una corona di alloro, il 28 aprile 2022 alle ore 11,00, in via Marina. Nella seduta consiliare che si terrà il 3 maggio alle ore 15, l'Assemblea legislativa campana osserverà un minuto di silenzio in segno di commemorazione.