Venerdì 12 Luglio 2019, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 20:27

Un'auto ha preso improvvisamente fuoco in via Marina, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare.Ancora non è chiaro come si sono sprigionate le fiamme, quello che è sicuro è che in pochi minuti sono divampate in modo tale da imporre il blocco del traffico mentre venivano allertati i vigili del fuoco.L'incidente ha provocato conseguenze a catena sulla circolazione a Napoli mentre i pompieri cercavano di spegnere le fiamme più rapidamente possibile.