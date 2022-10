Napoli, lite tra stranieri con accetta a via Marina: «Urgono interventi»

A documentarlo un video pubblicato sui suoi canali social dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il filmato da un automobilista che ha registrato al scena. Nel video si vedono alcuni stranieri fronteggiarsi e uno di loro brandiva un'accetta. La rissa tra migranti a colpi di ascia è avvenuta nella notte a via Marina.

Segnalazioni simili «sono numerose e arrivano quasi quotidianamente». Secondo il consigliere regionale «si è perso ogni controllo sul territorio. La violenza si è impadronita della città e le strade sono ormai off-limits per i cittadini perbene. Chi le percorre, per andare a lavoro, a scuola, per delle commissioni, per fare delle visite o la spesa, si espone ogni volta, di giorno o di notte, a potenziali pericoli per la propria incolumità. Urgono interventi e questo lo chiediamo da anni. Invece si è fatto finta di non vedere, si è aspettato, ora la situazione è sfuggita di mano. Ripristinare la sicurezza è una priorità: il territorio va continuamente presidiato e occorrono interventi duri e determinati.»