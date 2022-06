Via Marina strada a rischio, intervista allo storico farmacista: «Qui è un inferno, nove bande in azione»

La guerriglia urbana di via Marina. In quest'estate di escalation, non solo del turismo, ma della violenza e dell'inciviltà, la strada principale della Napoli affacciata sul mare vive un doppio assedio. Uno buono e uno decisamente cattivo. Da un lato l'assalto dei turisti che percorrono la zona del porto. Dall'altro quello delle babygang e dei rapinatori, che puntano i Rolex dei crocieristi e portano caos e scompiglio tra vacanzieri,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati