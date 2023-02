Napoli, rapina di mattina un uomo a via Mezzocannone: riconosciuto e arrestato grazie alla videosorveglianza

Venerdì mattina gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone per la segnalazione di una persona rapinata.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima, la quale ha raccontato loro che, poco prima, mentre percorreva via Mezzocannone, imboccata via Sedile di Porto, era stata raggiunta da un uomo che, facendo intendere di essere armato, l’aveva minacciata di morte facendosi consegnare 120 euro per poi allontanarsi in direzione di corso Umberto I.



Nel pomeriggio della stessa giornata, i Falchi della Squadra Mobile, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato in via Sant’Aspreno l’uomo il quale indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina che stamattina è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.