Controlli a Napoli, trovati tre lavoratori in nero in un locale di via Nisida

Un servizio di controllo a largo raggio è stato svolto nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli che insieme ai militari del Nil, al personale dell'Asl e ai colleghi della Capitaneria di porto per contrastare del fenomeno del lavoro sommerso.

In un locale di via Nisida dove sono stati trovati tre lavoratori in nero sui sei presenti. Sospensione dell'attività e sanzioni per un totale di circa 22mila euro.

I militari hanno denunciato anche 4 parcheggiatori abusivi sorpresi nei pressi dei locali della movida di via Coroglio.