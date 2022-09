Napoli, strappa una collana d'oro a un turista, cade da moto e la polizia lo arresta

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio di ieri mattina, nel transitare in via Nuova Marina hanno notato un uomo a bordo di una moto che stava seguendo una coppia di turisti. Giunto in piazza del Carmine, si è avvicinato alle spalle di uno di essi e gli ha strappato una collana d’oro per poi darsi alla fuga.

Dopo pochi metri, l'uomo ha perso il controllo del veicolo rovinando al suolo e, in quel frangente, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. G.S., cinquantaquattrenne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con strappo. La collana è stata restituita al proprietario.