Napoli: palazzo a rischio crollo, via Orsi chiusa per i lavori. Ed è subito caos traffico

Scongiurata per i primi giorni successivi al cedimento, alla fine la chiusura totale al traffico di via Orsi è arrivata. A disporla è stato il Comune: «Occorre adottare ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità - scrivono da Palazzo San Giacomo - si rende noto che è stata disposta la chiusura del tratto di via Giuseppe Orsi dal numero civico 10 (incluso) al numero civico 26 (incluso), fino alla presentazione a cura del condominio di una certificazione del tecnico incaricato avente ad oggetto l’ultimazione delle opere e la conseguente messa in sicurezza». Il traffico già normalmente intasato tra Vomero e Arenella, naturalmente, è impazzito già dal pomeriggio di ieri. E dai comitati si segnala la richiesta di verifiche sugli edifici proveniente da altri condomini della zona.



Martedì sera il cedimento dei piani superiori del civico 18 e lo sgombero di circa 30 famiglie. Nelle ore seguenti, la chiusura dei negozi e il divieto di circolazione ai mezzi pesanti nella popolosa arteria che collega il Vomero basso alla tangenziale dell’Arenella. Poi la decisione definitiva: via Orsi, da ieri pomeriggio, è diventata off-limits. Veicoli deviati su Via Niutta, Piazza Muzi e Via Gigante. A operare materialmente la chiusura della strada è stato il capitano della polizia municipale del Vomero-Arenella Gaetano Frattini: «La strada rimarrà chiusa fino alla fortificazione dei pilastri del civico 18 - spiega - Queste operazioni di fortificazione sono al momento arrivate al terzo piano, e devono raggiungere l’ottavo. Credo che la chiusura durerà almeno una settimana». Come scritto anche ieri su queste pagine, da 48 ore sono in corso lavori di puntellamento su tutti i piani del civico 18, che conta in totale 8 livelli (7 più uno). Ci vorranno dunque più o meno altri 7 giorni - secondo la municipale - per completare le operazioni. Se tutto filerà liscio e se il condominio coinvolto presenterà il documento richiesto da Palazzo San Giacomo. La circolazione del Vomero, già minata dalla chiusura della Funicolare di Chiaia dal primo ottobre, si è subito congestionata.

LEGGI ANCHE Napoli, palazzo a rischio crollo in via Orsi: 36 famiglie sgomberate, via ai lavori di puntellamento



Paura e traffico: ecco il binomio terribile che in queste ore domina nel quartiere collinare a ridosso degli ospedali. «Dal punto di vista della sicurezza urbana non possiamo lasciare la strada aperta - spiega Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione Trasporti - Credo si tratti di un atto dovuto da parte dell’amministrazione, e servono verifiche su centinaia di palazzi che in città hanno problemi strutturali, anche se mi auguro che non scatti la psicosi da crollo. Via Orsi è ad altissima densità abitativa e veicolare. Il traffico in questi giorni andrà in tilt. Si dovrà pensare all’opportunità di invertire alcuni sensi di marcia. Sarà un macello».

La circolazione, però, nell’attesa di eventuali contromosse sulla viabilità, è andata subito in tilt. E non è tutto, perché all’orizzonte si affaccia anche la psicosi da cedimenti: «Il traffico è impazzito in piazza Medaglie d’Oro già ieri pomeriggio - spiega Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari - Ci stanno arrivando numerose segnalazioni da vari condomini tra Vomero e Arenella, preoccupati dalla staticità dei palazzi. Molti fabbricati sono vecchie costruzioni in tufo e stanno manifestando problemi a solai e facciate esterne. Già è partita la caccia ai periti. Andrebbe fatto un monitoraggio e magari ripescata l’idea del fascicolo di fabbricato, una carta d’identità degli edifici privati. Molti edifici qui risalgono a 70 anni fa. Quanti di questi sono costruiti nel rispetto delle disposizioni vigenti, presentando dunque alle autorità competenti tutta la documentazione necessaria e ricevendo le relative autorizzazioni? Quanti sono invece da ritenersi abusive? Il Comune, attraverso rilievi aerofotogrammetrici in suo possesso, effettui un controllo su una situazione che, proprio sulla collina, sembra aver raggiunto livelli intollerabili, facendo, una volta e per tutte, chiarezza sulle tante unità immobiliari realizzate negli anni sui terrazzi degli edifici».