Nel borgo Sant’Antonio Abate e nei vicoletti adiacenti, nel centro storico di Napoli, i poliziotti hanno rimosso 175 paletti in metallo e 8 fioriere installati abusivamente. Nel corso dell’attività gli agenti hanno identificato 45 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllato 28 veicoli e ne hanno rimossi 60 in sosta vietata, di cui 30 abbandonati. Infine, hanno contestato due violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa.