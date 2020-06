Napoli: ruba una bicicletta sul lungomare, immigrato arrestato dalla polizia

Ieri sera un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, mentre percorreva via Partenope a bordo di uno scooter ha udito delle urla e ha visto un gruppo di persone rincorrere un uomo in bicicletta. Il poliziotto è riuscito a bloccarlo in via Giorgio Arcoleo dove una persona ha riconosciuto la bici, rubata poco prima in via Partenope. Fouad Kribeche, 34enne algerino irregolare, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

