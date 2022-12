I furti d'auto non risparmiano neppure i consiglieri comunali di Napoli. Nella notte tra sabato e domenica vittima del furto della propria vettura, una Fiat 500 a noleggio, è stato il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, del gruppo Manfredi Sindaco. La vettura era parcheggiata nei pressi della sua abitazione in via Petrarca stanotte, quando è stata rubata. «L'ho scoperto solo al mattino racconta Paipais e ho sporto subito denuncia alla Questura di Napoli». Evidentemente chi ha rubato l'auto del consigliere comunale ha provato prima a rubare anche altre vetture. «Poco più avanti - spiega Paipais - c'erano anche altre vetture con i finestrini sfondati, quindi è possibile che abbiano cercato di rubare anche altre auto, prima della mia, senza riuscirci». Escluso quindi che il furto d'auto possa essere legato ad un atto intimidatorio anche perché lo stesso Paipais spiega di non aver ricevuto minacce».

Proprio Posillipo è diventata negli ultimi tempi una delle location più battute dai topi d'auto. Nelle scorse settimane vittime sono stati i calciatori e i familiari del Calcio Napoli. Paipais, rinomato avvocato penalista ha sporto subito denuncia alla Questura e ora inizieranno delle indagini anche monitorando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Dovevo incontrare il sindaco - ha raccontato il consigliere - ma sono rimasto bloccato a casa, ero atteso ad un evento con il sindaco Gaetano Manfredi al mercato Caramanico di Poggioreale, invece a causa del furto sono rimasto bloccato a casa». La polizia è ora al lavoro sulle immagini registrate dalla videosorveglianza, non solo per poter individuare e identificare i responsabili del furto dell'auto del consigliere comunale, ma anche per gli atti di vandalismo perpetrati ai danni delle altre vetture. Questo furto altro non fa che confermare il triste primato di Napoli nella classifica dei furti d'auto. In base alla classifica stilata dal Sole 24 Ore infatti la provincia partenopea è ai primi posti in questa classifica insieme ai furti con strappo e ai furti di moto. Reati che alimentano la sensazione di insicurezza dei cittadini.