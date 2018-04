Mercoledì 11 Aprile 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 20:47

È caos in via Pigna dove la strada è stata bloccata dai residenti, con cassonetti dei rifiuti ribaltati in strada a fare delle vere e proprie barricate, ormai esasperati dalla situazione di disagio che vivono da giorni. Nonostante i primi interventi per risolvere il disservizio idrico causato dalla voragine, i cittadini si sentono ancora abbandonati e vedono lontana la risoluzione dei loro problemi. «Siamo in strada perché siamo stati completamente abbandonati - dichiarano - oggi abbiamo avuto pasti razionati e vediamo che i lavori procedono ancora a rilento. Continueremo il nostro presidio sino a quando non ci daranno risposte certe».