Napoli, a via San Biagio dei Librai crollano calcinacci: strada chiusa due ore

Pioggia di calcinacci nel pieno cuore della Napoli turistica, tra i civici 49, 50 e 51 di via San Biagio dei Librai, ad angolo con vico dei Maiorani.

Accorsi sul luogo i vigili del fuoco, coadiuvati dalla municipale e dalla polizia per deviare il traffico pedonale, hanno picconato balconi e terrazze per fare cadere in sicurezza le restanti parti di calcinacci pericolanti. Ascoltato il caposquadra dei pompieri, la caduta è dovuta alla mancata manutenzione dello stabile.

Negozianti e cittadini segnalano una precedente caduta avvenuta circa tre anni fa. La strada, cuore pulsante della Napoli natalizia e inizialmente chiusa per motivi di sicurezza, è stata parzialmente riaperta alle ore 12:48.