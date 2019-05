Napoli: scippa telefonino a una turista, inseguito e bloccato dalla polizia

Venerdì 3 Maggio 2019, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 17:09

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Maurizio Solla, napoletano di 36 anni, per rapina impropria. I poliziotti, durante un servizio mirato al controllo del territorio, lo hanno intercettato mentre a bordo di un motociclo, nei pressi di via Spaventa, strappava dalle mani di una turista un telefono cellulare.Gli agenti hanno iniziato un inseguimento che si è protratto per diversi minuti per le vie del centro storico.Successivamente i poliziotti hanno rinvenuto, nei pressi di via Villari, il motociclo abbandonato sul ciglio della strada; il 36enne è stato bloccato presso la propria abitazione, mentre si stava cambiando gli abiti utilizzati durante lo scippo. Sul davanzale esterno della finestra della sua camera da letto è stato trovato il cellulare rubato. Il telefonino è stato restituito alla turista e il motociclo utilizzato per lo scippo è stato sequestrato.