Martedì 23 Aprile 2019, 15:39

Piante, bancarelle e cartelloni. Le mappe braille in via Toledo, tornano ad essere “irraggiungibili” dai non vedenti.Le pedane - quelle direzionali che portano proprio si cartelli - il più delle volte non sono distrutte, mentre le altre sono del tutto “fuori portata”.Già in passato nei pressi di Largo Berlinguer, fu segnalato questo problema dai gruppi e dalle associazioni che si occupano della salvaguardia dei supporti per non vedenti. Ma a quanto pare la situazione non è cambiata. Solo seguendo le pedane si riesce a capire che alle spalle di una bancarella - nascosto tra le piante - c’è uno di questi cartelli fantasma. Anche per gli altri però la situazione non va meglio.Spesso queste mappe diventano elementi d’appoggio per espositori o cartelli pubblicitari, oltre che lavagne per i writers.Via Toledo insomma, continua ad essere area off-limits per i non vedenti e per gli ipovedenti della città.