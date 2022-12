Napoli, via Toledo: uomo si spoglia e si mette in vetrina nella profumeria Mac

Questa mattina in via Toledo, un uomo di colore si è introdotto senza permesso nella profumeria Mac, spogliandosi e mettendosi a torso nudo in vetrina; per poi inscenare una specie di teatrino con i passanti che assistevano, divertiti e meravigliati, tra lo sgomento dei commessi del negozio.

Sono intervenute alcunepattuglie della polizia di stato e municipale.

L'uomo è stato fatto rivestire e, nonostante sia apparso molto tranquillo, al momento di essere portato via ha opposto resistenza. È stato così ammanettato e portato via con la forza.