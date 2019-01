Mercoledì 9 Gennaio 2019, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato, in flagranza di reato, C.G., 55enne napoletano, responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una donna di 44 anni.Gli agenti, in servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere , su richiesta della locale sala operativa raggiungevano la via Tupputi.All’interno di un B&B la donna richiedeva l’intervento della polizia: si era rifugiata nella struttura perché, all’esterno della struttura recettiva, c’era un uomo che la perseguitava e la minacciava di morte; fatti reiterati più volte e denunciati già in precedenza dalla donna.L’uomo presente sul marciapiede antistate il B&B inizialmente si dichiarava estraneo ai fatti narrati dalla donna ma, di li a poco, ha iniziato ad inveire contro di lei , minacciandola sebbene fossero presenti i poliziotti.L’uomo, che annovera a suo carico altre denunce per atti persecutori, aveva denunciato la donna per minacce ma aveva avuto egli stesso numerose denunce per le persecuzioni che da molto tempo reiterava nei confronti della sua vittima.Portato negli uffici di polizia, dove anche la donna era stata invitata per formalizzare la denuncia, l’uomo , incurante del contesto, diceva alla donna che se avesse avuto problemi dalla denuncia presentata contro di lui, lei avrebbe corso seri rischi di vita.Una perquisizione fatta all’uomo ha consentito di rinvenire, nella tasca destra dei pantaloni, un coltello che è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, prontamente informata dei fatti, ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.