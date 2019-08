Lunedì 5 Agosto 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro storico c’è un vicolo completamente “chiuso” dai rifiuti: è lo scempio di vico Piscicelli, dove non si passa più per i cassonetti stracolmi e gli ingombranti che hanno interdetto la strada da ambo i lati. La denuncia arriva dai tanti cittadini della zona, che hanno pubblicato la foto del degrado sui social. Materassi, biciclette per bambini, scatoloni, sedie, ma soprattutto tre bidoni da cui trasbordano sacchetti di immondizia hanno reso impraticabile il passaggio nel vicolo. A rendere pubblico tutto ciò sono gli stessi residenti, che sulla pagina Facebook del gruppo Rinascita di Forcella hanno richiamato le istituzioni al loro dovere: «ma vorrei capire i consiglieri di municipalità cosa fanno per questo quartiere?», si domanda qualcuno. «Come può essere che nessuno faccia niente?», si chiede qualche altro. «Sta così da una settimana», risponde un altro utente della pagina. Fatto sta che, in pieno agosto, con la mancata rimozione di rifiuti ordinari e straordinari strade e vicoli del centro storico, come delle periferie d’altronde, stanno diventando sempre più una discarica a cielo aperto. Col rischio di infezioni dietro l’angolo.