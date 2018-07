CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Luglio 2018, 23:05

Paolo BarbutoLa puzza è insostenibile, gli insetti sono ovunque, dei topi si percepiscono solo i movimenti perché sono veloci e hanno mille posti nei quali nascondersi: vico Piscicelli, nel cuore della Napoli storica, da ieri mattina è ufficialmente vietato al transito perché definitivamente occluso dai rifiuti ingombranti che non consentono il passaggio.Sul balcone del primo piano, nonostante l’immensa mole, un uomo cerca di restare nascosto. Ha un sussulto quando vede qualcuno che si arrampica su mobili e materassi per tentare l’impossibile attraversamento del vicolo vietato. Poi capisce che non siamo «nemici» e si rilassa: tra le mani ha una bottiglia di plastica piena d’acqua «abbiamo chiamato le forze dell’ordine, abbiamo fatto una raccolta di firme, non è servito a niente. Adesso me la vedo da solo: se scopro chi è che viene a buttare qui la sua immondizia gli lancio addosso qualunque cosa, così vediamo se la smettono».Vico Piscicelli è (sarebbe) una stradina romantica a metà fra via Tribunali e Forcella. I portali dei palazzi diroccati conservano gli stemmi delle antiche famiglie nobiliari napoletane che abitavano nella zona. In linea d’aria le «Sette opere della Misericordia» di Caravaggio sono a 106 metri, l’ingresso del Duomo a 124 metri, i turisti sciamano tutt’intorno ma non si avventurano qui dentro. L’accesso dal lato di Vico Scassacocchi avviene attraverso un piccolo portico che conduce in uno slargo dove ci sono tante porticine. Poi non si va più avanti, perché la zona dove il vicolo si restringe è totalmente occlusa da materassi, mobili e sacchetti della spazzatura. All’arrivo del gruppetto con giornalista e fotografo che scatta a ripetizione, le porticine si aprono e c’è un fuggi fuggi di ragazze che si coprono il volto: niente foto, niente riprese, loro non esistono. Dietro una finestrella una voce melliflua: «Dottò, quelle sono “signorine”, capite a me».