Crollo impalcatura via Aniello Falcone: «Errori in fase di smontaggio della struttura»

«Ero all’esterno della tabaccheria, tra le 11 e le 12, quando è accaduto. Ho visto quella parte di ponteggio che ad un certo punto ha iniziato a muoversi in maniera molto strana. Mi sono messo fuori per non far passare le auto, meno male che non si è ripetuta la tragedia successa qualche anno fa». Lo afferma con lo spavento ancora negli occhi Augusto, titolare di un bar-tabaccheria a pochi passi dallo stabile di via Aniello Falcone, che si è visto sventrare dal forte vento una porzione d'impalcatura poco prima di mezzogiorno. Negli occhi dei residenti di una delle strade più panoramiche di Napoli è ancora vivo il dramma del 2013, quando una 40enne perse la vita a causa della caduta di un pino secolare mentre era bordo della sua autovettura. In questo caso, per fortuna, non vi è stato nessun ferito al momento del crollo di parte dei ponteggi che coprono la facciata, in fase di ristrutturazione, del palazzo a quattro piani al civico 290. Al momento, la via è stata chiusa con del nastro segnaletico per motivi di sicurezza. Sul marciapiede ci sono ancora le travi e i pezzi di acciaio che costituivano la struttura. «Non era immaginabile una cosa del genere – ha aggiunto Augusto – però con questo vento a via Aniello Falcone può succedere di tutto: è una strada ventilata in modo incredibile. Già se vai a via Belvedere non c’è tutto questo vento. I controlli ci vogliono, se ci sono delle regole bisogna ottemperarle, è questo il punto».

Un cliente della tabaccheria, Pasquale, anche lui si è detto sconvolto dall’incidente: «Il rumore è stato fortissimo, ho pensato al Vesuvio o ad un terremoto. Abbiamo ancora tutti il ricordo della signora morta a causa del crollo di un albero che spezzò la sua auto in due su questa strada». Sui motivi che hanno fatto sì che il castello di tubi innocenti crollasse, Pasquale, riporta poi quanto è riuscito a carpire dagli operai della ditta responsabile dei lavori alla facciata del fabbricato, accorsi immediatamente dopo il crollo per tentare una messa in sicurezza: «I lavori a quel palazzo erano tra l’altro quasi finiti. Il problema mi è stato spiegato dagli operai della ditta è che è stato tolto un pezzo dalla porzione più alta dell’impalcatura. Questo non ha dato più stabilità all’impalcatura».

Le cause del crollo sarebbero da rinvenire nella modalità di smontaggio dell'armatura provvisoria da parte della ditta incaricata: «Il ponteggio è in fase smontaggio. Le operazioni sono iniziate 5-6 giorni fa. Lo smontaggio è stato fatto a pezzi e non iniziando dall’alto come si dovrebbe fare», afferma l’ingegnere a capo del progetto di ristrutturazione del civico 290, anche lui sopraggiunto sul luogo a coordinare gli operai. Ciò ha reso instabile la struttura che evidentemente non ha resistito ai forti venti che hanno investito Napoli, con raffiche fino ai 50 km orari. «La messa in sicurezza sarà completata al massimo domani, con questo tempo è impossibile adesso», ha aggiunto. A ulteriore riprova che andrà fatta chiarezza su eventuali responsabilità per un incidente che si sarebbe potuto trasformare nell'ennesima tragedia del maltempo napoletano.