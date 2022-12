Napoli, ragazzina picchiata selvaggiamente per un like su instagram: il video virale sui social

Succede a Secondigliano, periferia a nord di Napoli. Ancora una volta una ragazzina di 13 anni è vittima di violenza ad opera di alcuni suoi coetanei. Invitata ad uscire viene portata in un parco nel quartiere e dopo essere stata accusata di aver messo un like su Instagram ad un ragazzo, evidentemente conteso, vieni picchiata con violenza e ripresa dai telefonini di altri coetanei.

Fortunatamente, una passate ha sottratto dopo alcuni minuti la ragazzina dalle mani e dai piedi delle sue aguzzine e l’ha accompagnata dalla madre. Subito dopo sono state allertate le forze dell’ordine. La ragazzina, si è successivamente recata nella caserma dei Carabinieri di Secondigliano e ha sporto una denuncia, estremamente dettagliata, perché ha riconosciuto tutti i suoi aggressori. A conferma della sua esposizione un video nel quale si intravedono chiaramente gli aggressori. Ad aggravare la vicenda ci sono staqte anche minacce successive alla denuncia.

«Ci aspettiamo che tutti i protagonisti di questa inaudita violenza vengano presi e condannati in maniera esemplare, dato che la ragazza ha riconosciuto ed identificato tutti i suoi aggressori - ha dichiarato l’onorevole Francesco Borrelli . in quanto Il fatto che quel like sia stato messo o no, e sembra addirittura di no, conta poco. La violenza oggi è scatenata dai i più futili motivi e viene usata per umiliare i più deboli. Per questo chiediamo che non ci siano più attenuanti e che le vittime e chi denuncia vengano tutelati».