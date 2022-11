Ponticelli e Pianura, ok all'impianto di videosorveglianza dopo gli ultimi omicidi di camorra

Arriva l'ok del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la realizzazione di impianti di videosorveglianza volti ad implementare la sicurezza urbana ed il controllo del territorio.

Riunitosi stamani in prefettura a Napoli, il comitato ha accettato i progetti presentati dal comune di Napoli e da altri 35 comuni dell'area metropolitana, ritenuti coerenti con le finalità dell'iniziativa.

I progetti verranno inoltrati al ministero dell'Interno per l'ammissione al finanziamento con le risorse reperite nell'ambito del programma operativo complementare «Legalità» 2014 - 2020. In particolare, il progetto elaborato dal comune di Napoli consiste nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo di undici aree urbane dislocate nei quartieri di Pianura e Ponticelli il quale consentirà di integrare l'attuale sistema dei dispositivi tecnologici, fornendo un importante supporto per le attività di prevenzione e contrasto dei reati.