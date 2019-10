Veicoli abbandonati: blitz dei vigili a Napoli. Auto rimosse, scattano le sanzioni

Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:04

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale nell’ambito delle segnalazioni di veicoli abbandonati sul territorio cittadino. Il personale appartenente alla U.O. Rimozione Auto ha effettuato un’intensa attività volta al contrasto della sosta selvaggia sanzionando circa un centinaio di veicoli e prelevando 7 veicoli in stato di abbandono nonché 2 veicoli per sosta vietata. In un caso nel corso delle attività è stato sanzionato il conducente di un motoveicolo sorpreso a transitare sul marciapiede senza casco.Il servizio segnalazione veicoli abbandonati, attivo dal mese di novembre dello scorso anno, ha evaso circa 2000 esposti con il prelievo effettivo di circa 1300 veicoli e la successiva rottamazione di altrettanti 900 circa, in quanto privi di dati identificativi. Bisogna sottolineare che, oltre all’attività operativa in strada, il procedimento richiede una serie di accertamenti a carico degli stessi veicoli prelevati, che spesso risultano intestati a persone fisiche o società residenti o con sede legale al di fuori del territorio partenopeo ovvero nel caso di veicoli con targhe estere l’accertamento deve passare giocoforza tramite i Consolati o Ambasciate a Roma. Quando tali richieste di accertamento restano inevase dopo aver proceduto con l’affissione all’Albo Pretorio per 60 giorni, come previsto per legge, si procede alla rottamazione.