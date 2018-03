Napoli, vigilante massacrato alla stazione della metropolitana: l'appello della moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Marzo 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quello che è accaduto è di una gravità inaudita. Non doveva succedere, non doveva succedere». Lo ripete con insistenza la moglie di Franco Della Corte, la guardia giurata vittima della brutale aggressione - a colpi di sprangate alla testa - alla stazione metro di Piscinola. Rabbia e dolore sono i sentimenti che predominano nei familiari del 52enne di Marano, ricoverato in prognosi riservata nel reparto Rianimazione del Cardarelli. I medici hanno sottoposto il vigilantes - una delle guardie giurate più esperte della Security service - a un delicato intervento chirurgico. L'operazione alla calotta cranica è riuscita, ma la prognosi non sarà sciolta prima di domani. Solo allora potranno essere valutati gli eventuali danni neurologici: per il momento il paziente resta in stato di sedazione farmacologica.Descritto come un uomo mite, molto riservato, Della Corte è in servizio alla Security da 17 anni, da quando la Metropolis fu inglobata dall'azienda con sede a Fuorigrotta. Turni massacranti, anche di 12-13 ore, svolti in solitudine e prevalentemente durante l'orario notturno. «Non è possibile che una persona debba rischiare la vita per lavorare», tuona Federica, una delle nipoti della guardia giurata. La ragazza, giunta sul luogo dove si è verificata l'aggressione, prova poi a ricostruire l'accaduto: «Mio zio è stato aggredito alle spalle, lo hanno colpito alla testa. Lui è caduto sul marciapiede - aggiunge - Probabilmente è stato a terra per almeno un paio d'ore. Qualcuno, forse i residenti della zona, ha notato che era riverso in una pozza di sangue e ha allertato i soccorsi. Siamo tutti in ansia, è una persona perbene, stiamo pregando affinché possa salvarsi».