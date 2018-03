Vigilante ucciso, lo strazio della moglie: «I genitori degli assassini colpevoli quanto i loro figli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Marzo 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi è peggio di ieri, è uno strazio infinito». Annamaria è rimasta per ore a vegliare il corpo del marito, la guardia giurata di 52 anni aggredita e uccisa brutalmente da tre minorenni. Non ha mai distolto lo sguardo dal suo Franco, forse per non perdere neanche un attimo prezioso delle ultime ore in cui potrà ancora guardare il suo volto. Accanto a lei i figli Giuseppe e Marta, poco più che ventenni, che stentano a credere di aver perso per sempre la loro guida, la colonna portante della loro vita. Con un filo di voce, talvolta rotto dal pianto, la donna promette di non arrendersi, fino a quando non ci sarà «giustizia». Non leniscono il dolore, ma anzi accentuano la rabbia, le condoglianze, il dispiacere manifestato dalle famiglie dei tre minori, arrestati ieri dalla polizia, autori della barbara aggressione all'esterno della stazione metro di Piscinola. «A cosa servono ora queste scuse?», dice la vedova della guardia giurata. «Anziché dispiacersi oggi per quel che è accaduto, avrebbero dovuto prestare più attenzione ai loro figli. Chiedersi cosa facessero in strada fino alle 3-4 di notte e impegnarsi ad essere genitori migliori».Gennaro Galantuomo, fratello della donna e avvocato di famiglia, si sofferma invece sugli aspetti legali della vicenda: «Lotteremo con tutte le nostre forze ed energie per avere giustizia, affinché anche questa storia, quest'ennesima tragedia, non finisca nel dimenticatoio. È già accaduto per altri casi e non deve ripetersi: nessuno deve dimenticare quello che è accaduto a mio cognato».