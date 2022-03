Napoli, i vigili scoprono la gang che intestava scooter a persone inesistenti

Sono quattro le persone denunciate dalla Polizia Locale di Napoli per falso ideologico in atto pubblico, al termine di una indagine sulle procedure di compravendita di motoveicoli praticate in una Agenzia operante nella zona del lungomare.

L'inchiesta è nata da una segnalazione presentata dagli uomini del Nucleo Veicoli Abbandonati della stessa Polizia Locale di Napoli ai propri colleghi della Sezione Giudiziaria.

Dopo aver consultato la banca dati nazionale per poter procedere alla rimozione di un motoveicolo nella zona dei «baretti», gli Agenti hanno riscontrato l'assenza anagrafica della donna risultata, dai registri della motorizzazione civile, intestataria della targa. Nel mirino degli investigatori sono finiti quattro soggetti, l'acquirente,il venditore e i gestori dell'agenzia di pratiche automobilistiche, legati tra loro o per grado di parentela diretta o per conoscenza ultra decennale. Agli indagati si contestano la firma falsa e l'aver inserito all'atto della registrazione del passaggio di proprietà dati inesatti. Da verifiche effettuate sul numero di targa sono emersi infatti verbali per circa duemila euro per violazioni al codice della strada la cui notifica si era resa impossibile.