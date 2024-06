Piovono soldi sui caschi bianchi, la riorganizzazione del corpo della Polizia municipale porta ai vigili urbani la bellezza di 4 milioni alla voce «stipendio integrativo e nuove posizioni organizzative» che sono 32. Una riforma fatta dal direttore generale Pasquale Granata al quale il sindaco Gaetano Manfredi ha affidato la mission di migliorare le performance dei vigili urbani.

Che si dovranno guadagnare quello che si profila un essere un bel gruzzoletto andando in strada e stare fuori dagli uffici non solo nei giorni festivi. Il direttore Granata ha messo a posto l’organizzazione della Polizia municipale e ha tirato fuori un tesoretto consistente per i vigili urbani, ma ha creato un sistema dove ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità altrimenti niente premio. Nella sostanza, non ci saranno più alibi per chi non scenderà in strada e per chi non scenderà in strada di notte o in occasione dei tanti eventi straordinari che Napoli fortunatamente ospita quasi tutti i giorni. Chi si rifiuta e non «centra il 100% dell’obiettivo» rimarrà senza premio.

Le performance devono migliorare questo vuole il sindaco e questo ha chiesto a Granata e con la nuova organizzazione il salto di qualità nei servizi si deve vedere e i napoletani lo devono toccare con mano. Riforma fatta di concerto con l’assessore competente Antonio De Iesu e naturalmente il comandante Ciro Esposito. La riorganizzazione prevede anche un aumento per le prestazioni esterne cioè quelle che i vigili fanno su richiesta dei privati come l’annosa vicenda dei servizi allo stadio Maradona in occasione di concerti e patite di calcio.

La premessa è dunque più polizia locale in strada più soldi arrivano nelle tasche dei caschi bianchi. Meno si va meno si si riempie il portafogli anzi resta vuoto. Viceversa se le performance superassero le aspettative cioè gli obiettivi fissati nella riorganizzazione la cifra potrebbe aumentare. Ma vediamoli questi aumenti a partire dalla nuova organizzazione. I vertici non cambiano: i tre dirigenti apicali sono Esposito - comandante del Corpo - e due vice ovvero Orlando Joselito e Dario Albertinazzi. I due vice coprono la direzione di due sotto aree sempre con la supervisione del comandante. La novità sono le promozioni, ben 32: si tratta di funzionari di cui 18 «ad elevata qualificazione ed esperienza» la cosiddetta fascia A e 12 vice la fascia C. Anche loro ad «elevata qualificazione» ma con me o esperienza.

Su base annua i primi avranno 16mila euro lordi in più in busta paga a testa che equivalono più o meno a 1000 euro netti al mese. I secondi 10mila che al netto sono 600 ero in più al mese in busta paga. A questo si aggiunga il 20% del premio per il raggiungimento delle performance.

Al netto della parte integrativa dello stipendio. Verrebbe da dire che non è poi così vero che gli stipendi del Comuni sono così bassi. Funzionari e vice avranno al responsabilità dei “comparti”, fuori dal gergo burocratese i servizi veri e propri dall’infortunistica alla gestione amministrativa di determinate attività.

Sui festivi l’investimento del Comune è di 1,5 milioni. «I premi per personale di Polizia locale impiegato in via straordinaria durante festività natalizie e fine anno andranno da un minimo di 230 euro a un massimo di 570» a seconda del grado e delle mansioni che svolge e per le festività natalizie natalizie vale 200mila euro. Soldi che arriveranno a una sola condizione: «Il premio - si legge nell’accordo - sarà erogato solo a condizione che sia stata assicurata al 100% la copertura della presenza nei giorni festivi spettanti».

Un milione e 300 mila euro per l’aumento delle indennità sul servizio esterno che nel 2025 diventeranno 2 milioni e circa un milione per i nuovi incarichi e le relative indennità. Aumenti fino a 3500 euro l’anno per i capitani, 3000 ai sottotenenti, 1200 per i marescialli luogotenente, 840 euro ai marescialli ordinari e chiudono la classifica con 500 euro gli assistenti.

Esultano i sindacati Cgil, Cisl e Uil firmano un comunicato unitario emblematico: «Continua il percorso di cambiamento nel corpo di Polizia Locale basato sulla meritocrazia e sulla democrazia. Le recenti Elevate Qualificazioni conferite agli Ufficiali e ai Sotto-ufficiali della Polizia Locale rappresentano un traguardo importante». Per i sindacati le promozioni sono arrivate perché «Non sono state prese in considerazione appartenenze politiche, sindacali o favoritismi. Coloro che si illudevano di poter perpetuare logiche di autoreferenzialità sono stati contraddetti».