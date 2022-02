Napoli, vigili urbani in azione: movida, auto e tassisti sanzionati

Poliziotti municipali al lavoro nel nome della legalità. Sul lungomare, a Chiaia e nel centro storico: 14 bar, locali, pizzerie controllati finiti nel mirino per i tavolini selvaggi. Sempre i vigili urbani di Napoli hanno effettuato anche accertamenti contro la sosta selvaggia: 95 veicoli fermati,82 verbali, 17 rimossi con i carri gru. Altre 133 le verifiche relative alle norme anti-Covid che hanno portato a due multe per mancato controllo e possesso del green pass.



E ancora: sospeso un tassista nell'hinterland partenopeo, presidio nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, in piazza Trieste e Trento e a Mergellina: elevati 4 altri verbali, oltre a un ritiro di licenza e alla segnalazione agli uffici competenti per le sanzioni accessorie previste dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico.