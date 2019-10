Napoli, vigili urbani a lezione di inglese: «promossi» 17 agenti

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore alla polizia locale Alessandra Clemente, del comandante della polizia locale Ciro Esposito e di Matt Rowland-Tims Matrisciano, si è svolta la cerimonia di consegna a 17 agenti della polizia locale degli attestati di partecipazione al corso di formazione d'inglese della durata di 20 ore. Il corso si è svolto, fuori dall'orario di servizio, tra giugno e luglio 2019 grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola di lingue Clarence House Academy. Venti ore di formazione gratuita in cui gli agenti hanno potenziato le proprie competenze linguistiche al fine di interagire con i turisti.



«Dare assistenza a seguito di problemi di sicurezza, ricevere denunce e segnalazioni - ha dichiarato l'assessore Alessandra Clemente - fornire indicazioni stradali dettagliate e illustrare i percorsi di accesso ai principali monumenti d'interesse storico in lingua inglese è un fondamentale valore aggiunto per le donne e uomini della nostra Polizia Locale data l'importante crescita turistica della nostra città». © RIPRODUZIONE RISERVATA