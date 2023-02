Napoli, vigili urbani minacciati nella discarica: «Vi farò rimuovere»

Un’intera area adibita a discarica, alla periferia di Napoli, nel quartiere di Scampia, utilizzata da una concessionaria di veicoli ormai dichiarata fallita. Qui i vigili urbani hanno rilevato che l’area in questione è collegata a una nuova Società concessionaria di veicoli commerciali e hanno richiesto spiegazioni al legale rappresentante, «ricevendo un riscontro negativo nonostante l’evidente utilizzo della discarica in

questione».



Durante il sequestro preventivo della discarica, gli agenti sono stati anche avvicinati da una terza persona che, dichiarandosi ex appartenente alla forze dell’ordine, li ha minacciati dicendo «qui si spara e si spara veramente, non avete capito dove state, parlerò con il vostro comandante e vi farò rimuovere, vi faccio togliere di mezzo».