Napoli, la protesta dei vigili: raduno al Plebiscito nel giorno da bollino nero per il traffico

L’avevano annunciato a fine agosto: «Se non ci sarà attenzione alle nostre problematiche noi vigili siamo pronti a tutto, anche allo sciopero». I sindacati Rsa e Uil sono stati di parola e, in assenza di ascolto, hanno deciso di aprire il fronte della protesta. Lo faranno nel giorno più delicato per la viabilità napoletana: il 15 di settembre, mercoledì prossimo, quando la città ritroverà il traffico della riapertura delle scuole, quello che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati