Napoli, notte di terrore a Villa Betania: cerca di sottrarre la pistola alla guardia giurata, arrestato

Domenica 28 Luglio 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 08:32

Villa Betania: sabato sera di caos al presidio di Ponticelli dove alle 21 si è registrata l'ennesima aggressione della giornata a una guardia giurata di turno in pronto soccorso. Un soggetto in apparente attesa al triage, dopo aver sferrato alcuni fendenti ha tentato di sottrarre la pistola in dotazione all'uomo in divisa che presidia l'emergency della struttura sanitaria di Napoli est. La strenua resistenza della guardia - che ha subito allertato via radio il comandante della sua azienda, la Patrol Security, intervenuta in forze con alcune pattuglie - e l'arrivo in pronto soccorso di una volante della polizia del commissariato di Ponticelli, hanno consentito di scongiurare la sottrazione della pistola e di fermare, identificare e arrestare l'aggressore. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. «Questa storia deve finire - dice il comandate della Security - negli ospedali siano continuamente fatti oggetto di aggressioni questa volta addirituttira con il tentativo di sottrazione dell'arma che probabilmente sarebbe stata usata per commettere altri delitti. Per fortuna a Villa Betania abbiamo stabilito un proficuo rapporto di collaborazione con il commissariato di Ponticelli e riusciamno sempre a sventare e prevenire situazioni peggiori e ad avere man forte dalle forze dell'ordine. Il nostro consiglio ai tanti colleghi aggrediti nelle strutture sanitarie è quello di denunciare sempre le aggressioni».Di recente anche al San Giovanni Bosco alcune parenti di un paziente ricoverato in rianimazione hanno messo in scena un finto malore spostando l'attenzione della guardia accorsa in aiuto dei sanitari per farne poi oggetto di un tentativo di sottrazione dell'arma di ordnanza. In quel caso il furto della pistola fu sventato da alcuni agenti del raparto Antiscippi della Questura di Napoli in quel monento in borghese e in pronto soccorso per ragioni personali.