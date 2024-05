La Villa comunale di Napoli sta per cambiare radicalmente volto. Nel giro di un paio di settimane prenderanno il via i lavori di restyling dotati di due finanziamenti differenti per un totale di quattro milioni di euro.

L’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, è entusiasta mentre racconta il futuro che vedrà finalmente il parco della Riviera di Chiaia totalmente rinnovato: «Ci sarà un periodo di difficoltà, con chiusure e divieti, ma alla fine i napoletani avranno una Villa comunale totalmente rinnovata, finalmente godibile e senza più degrado».

Partiamo dalla porzione più ostica del racconto: il lungo periodo nel quale si svolgeranno i lavori che sono divisi in due differenti spezzoni, uno della durata di 10 mesi e un altro che prevede 14 mesi di interventi. Il totale è di due anni, anche se l’assessore Santagada spiega che «alcuni interventi partiranno in contemporanea, quindi i tempi saranno decisamente più ristretti rispetto alla lettura della documentazione ufficiale.

All’avvio dei lavori verrà imposto il divieto di accesso nella porzione di Villa comunale che parte dal lato di piazza della Repubblica, fino alla sede dell’acquario, l’istituto Anton Dohrn. Praticamente resterà a disposizione dei napoletani solo il lungo corridoio che parte da piazza Vittoria e arriva ai margini della cassa armonica: in quest’ultimo tratto della Villa comunale, allo stato attuale non sono previsti interventi, anche perché i finanziamenti consentono di rimettere in sesto solo l’altra porzione del parco.

I lavori sono suddivisi in due lotti: il primo nel tratto da piazza della Repubblica fino all’altezza della Rotonda Diaz, dotato di un finanziamento da 1,985 milioni di euro del piano strategico di città metropolitana; il secondo lotto arriverà fino alla cassa armonica e ha a disposizione due milioni di euro del Piano Sostegni Pnrr alle grandi città.

Grande attenzione al patrimonio verde custodito nella Villa comunale nel quale sono stati censiti 1.276 alberi (con alcuni rari esemplari che vanno particolarmente tutelati) e 430 arbusti. Ad ogni pianta verrà dedicata una particolare attenzione, quelle che mostrano maggiori problemi saranno sottoposte a specifici interventi da parte di esperti.

I lavori, però, comprenderanno anche interventi strutturali e tecnologici. Si partirà con la realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione che raggiungerà ogni angolo del parco, sarà collegato a un sistema computerizzato che permetterà di fornire il giusto apporto d’acqua ad ogni singola porzione della Villa comunale, anche in considerazione delle piante ospitate in quei luoghi.

Contemporaneamente si procederà all’installazione di un nuovo sistema di illuminazione che rafforzerà la luce intorno al confine della Villa e che avrà postazioni dedicate a speciali illuminazioni per le opere d’arte e i punti focali del parco. Si procederà, ovviamente, alla ristrutturazione del tempietto dedicato a Torquato Tasso, alla cassa armonica, alla statua di Giovan Battista Vico, non ci sarà bisogno di ristrutturare l’obelisco della meridiana già oggetto di lavori da parte di munifici investitori privati.

Sarà rifatta anche la pavimentazione che non avrà più il manto dal quale si solleva polvere ad ogni soffio di vento ma sarà finalmente “solido” e consentirà di passeggiare senza rischiare inciampi. Alcune aiuole saranno riconfigurate e si provvederà anche al restauro e alla ritinteggiatura della recinzione. Tutte le panchine della Villa saranno sostituite e si provvederà all’installazione di nuove opere d’arte al centro dei viali. Sarà anche installato un circuito di videosorveglianza che renderà definitivamente sicura la Villa comunale.