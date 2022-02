Napoli, ragazzo preso a testate per difendere la fidanzata nella villa comunale: dovrà operarsi

Un ragazzo napoletano, A.E., è stato aggredito mentre si trovava in Villa Comunale, a Napoli, per scattare delle foto alla fidanzata. Il giovane è stato avvicinato da altri tre ragazzi, uno di loro ha poi iniziato ad infastidire la ragazza. A.E. ha così reagito e uno dei tre gli ha tirato una violenta testata, che gli ha arrecato danni al setto nasale. A raccontare la triste vicenda è stato il padre del giovane, che poi ha esporto denuncia assieme al consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli: «Questa violenza immotivata, scatenatala da motivi che fatico anche a definire futili, perché sono del tutto inesistenti, sta prendendo il sopravvento», ha commentato il consigliere.

«Noi chiediamo alle forze dell’ordine di individuare l’aggressore e i suoi due complici - continua Borrelli - e di punirli in maniera più che severa, perché solo attraverso la certezza delle condanne si può mettere fine a questa deriva sociale che sta mettendo in pericolo tutta la gente perbene, alla mercé di delinquenti, criminali e violenti che hanno reso le strade ed i luoghi pubblici off-limits. Le istituzioni devono intervenire in maniera dura e decisa. La Villa Comunale di Napoli diventa ogni giorno più pericolosa e frequentata da vandali, baby gang, soggetti pericolosi e anche da delinquenti». Il ragazzo dovrà essere operato al setto nasale - fratturato - presso l'ospedale San Paolo.