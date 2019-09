Napoli: impianto guasto e niente giardinieri, morte le aiuole di Villa Pignatelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 3 Settembre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infelice il destino delle aiuole di Largo Pignatelli. Consegnate come arredo urbano nel dicembre 2018 - e cioè al completamento dell’uscita della metro di Riviera di Chiaia, a oggi off limits in attesa della fine dei lavori - sono fiorite per qualche mese. Poi, a causa di un «guasto all’impianto d’irrigazione» mai riparato nonostante le segnalazioni, sono marcite e diventate palcoscenico della solita immondizia incivile.