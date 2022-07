Villaricca, controlli topi d'auto: arrestato 34enne di Scampia

Da qualche giorno a Villaricca era stata segnalata la presenza di un’auto sospetta; per questo motivo era stato disposto un sevizio ad hoc per scovare eventuali topi d’auto.

Durante i controlli i militari della locale stazione hanno notato una Fiat Panda in via della Resistenza nei pressi dell'ufficio postale. Quando la gazzella hanno provato a fermarlo, l'uomo ha cercato di eludere il controllo tentando di scappare a piedi.

Raggiunto e bloccato da uno dei carabinieri l’uomo che è stato poi arrestato per furto. Si tratta di Antonio Cozzolino, 34enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. Nella Panda - con la serratura dello sportello lato guida forzato c'erano fili divelti e un arnese nel quadro di accensione al posto della chiave. Il proprietario non si era accorto che poco prima gli era stata rubata l’auto che era parcheggiata in una strada di Castel Volturno. I carabinieri hanno contattato la vittima e gli hanno restituito il mezzo.