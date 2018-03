Napoli, ville e immobili ai centri sociali: de Magistris manda a casa i controllori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 06:48

Si avvicina il momento della svolta sul fronte dei beni comuni: l'annuncio delle novità s'è manifestato qualche giorno fa sotto forma di decreto sindacale. De Magistris ha preso carta e penna per mandare a casa i rappresentanti dell'Osservatorio permanente, nominati cinque anni fa, e annunciarne la sostituzione con undici nuove persone alle quali viene chiesto, fra l'altro, di «inaugurare un esperimento di creatività istituzionale che possa dare forma all'amministrazione diretta e ad altri innovativi esperimenti di autorganizzazione civica e di controllo popolare».Proprio queste ultime due parole hanno fatto correre un brivido lungo la schiena ai detrattori del progetto dei beni comuni: controllo popolare è quel gruppo di militanti che in occasione delle ultime comunali ha presidiato i seggi per garantire pulizia del voto; quella stessa notte De Magistris, festante, si affacciò al balcone indossando proprio la maglia verde militare del gruppo. Controllo Popolare s'è presentato anche alle ultime politiche sotto il simbolo di «potere al popolo». Però il semplice utilizzo di due parole non può consentire a nessuno di trovare assonanze tra il decreto di De Magistris e il gruppo che fa capo all'Ex Opg occupato che proprio l'attuale Giunta ha aperto all'esperienza dei beni comuni.