A margine dell'inaugurazione del percorso naturalistico all'interno del parco archeologico dell'antica Liternum a Giugliano, in provincia di Napoli, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato un comitato di cittadini «impauriti, che vivono assediati in casa perché in quel territorio si verificano anche 60-70 furti nelle abitazioni ogni giorno».

Queste persone «reclamano il diritto fondamentale alla sicurezza, per loro e per le loro famiglie. Le politiche per la sicurezza non fanno capo alla Regione Campania, ma al ministero dell'Interno che, quindi, va richiamato alla sua responsabilità nell'affrontare questa emergenza».

De Luca spiega di aver «garantito il massimo impegno della Regione Campania, in primo luogo, a sollecitare la convocazione in Prefettura di un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in cui affrontare il problema e, in secondo luogo, investendo risorse per l'installazione degli impianti di videosorveglianza nei quartieri, non appena avremo dal governo nazionale la disponibilità dei fondi di Coesione».